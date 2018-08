Anbefaler én journalløsning for kommunene

– Dette er som å bygge en ny digital stamvei for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, for å illustrere at dette er et kjempestort infrastrukturprosjekt.

Våren 2013 vedtok Stortinget meldingen «Én innbygger, én journal», med nettopp det målet. Direktoratet for e-helse utredet først hva dette kunne innebære, og har nå laget en konkret konseptvalgutredning.