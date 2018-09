Folkehelse fenget få

Jens Erik Holmquist leder Foreningen for Folkehelse i Mandal og i avisa Lindesnes fyrer han av en bredside mot engasjementet til kommunens administrasjon og politikere etter at det i forrige uke ble arrangert en egen folkehelseuke (ekstern lenke).

Levekårsutfordringer

– Det er øredøvende stillhet fra kommuneledelsen og bystyrepolitikerne. Vi har vedvarende levekårsutfordringer i Mandal og omegn. Når man da har en uke hvor man fokuserer på folkehelse som tema, er et paradoks at man ikke bruker anledningen til å dele meninger og problematisere rundt temaer. Men det viser kanskje et uttrykk for hvor liten interesse det er for å ta tak i folkehelsa i politikken, sier Holmquist til avisa.

Han mener det er helt nødvendig å få en debatt i det offentlige rom for å få forbedret folkehelsa. Holmquist mener likevel ikke bildet er helsvart. Et seminar om hvordan golf som aktivitet for å hindre utenforskap og bidra til integrering, ble møtt med stor interesse.

– Men når foredraget er over og praten og diskusjonen begynner er det få som tilkjennegir seg. Det virker som de ikke tør diskutere med mindre døren er lukket og det undrer jeg meg over, sier Holmquist.

– Vanvittig bra initiativ

Han mener det ikke manglet på invitasjoner til politikere og administrasjon.

– Kommunen, som er Mandals klart største arbeidsplass, burde benyttet sjansen til å fylle på med mer kompetanse inn i sin virksomhet. Det blir absurd når vi har lunsjpåfyllmøter med knallgode temaer som går rett inn i kommunens virkeområde, når de ikke er til stede og tar til seg informasjon og diskuterer, sier Holmquist.

Ordfører Alf Erik Andersen (Frp) sier til Lindesnes at Folkehelseuga er et vanvittig bra initiativ, men mener det ikke kan være noe krav om at byens politikere skal stille opp til debatt.

– Og uka har veldig mye bra innhold. Jeg skjønner veldig godt at de som arrangerer og drar i gang et så flott initiativ skulle ønske at de fikk besøk. Men det må være opp til bystyrepolitikerne selv å dukke opp på arenaer som er viktig for dem, sier Andersen.

Rådmann Irene Lunde uttaler til avisa at det prioriteres hardt når det blir bestemt hva kommunens ansatte skal delta på.

– Så kan det godt være vi burde prioritert annerledes, men jeg mener kommunen har vært med og bidratt til at Folkehelseuga i det hele tatt ble en realitet, sier Lunde til Lindesnes.