Skedsmo vurderer å kjøpe ut hus etter gassmålinger

Det siver metangass opp fra grunnen i Lillehaugen borettslag fordi det står på et kommunalt deponi som var i drift fra 1970 til 1990. Avfallet i grunnen brytes ned, og som en del av denne prosessen dannes det gass. Forrige uke ble gjennomført målinger og resultatet var at det ble registrert høye verdier av metan.

Kommunen sperret av et område rundt en bod hvor gasskonsentrasjonen var høy, men mener samtidig at det ikke ble vurdert som nødvendig å evakuere området. Beboere i borettslaget opplever en stor belastning på grunn av langvarig usikkerhet knyttet til gassen som siver opp fra grunnen.

Nå ønsker rådmann Erik Nafstad å fremskynde en vurdering av om enkelte boliger i området bør kjøpes ut av kommunen.

– Administrasjonen vil så snart som mulig legge fram en sak for kommunestyret der det vil bli vurdert om kommunen bør tilby å kjøpe ut enkelte boliger før det iverksettes permanente tiltak i området, sier Nafstad på kommunens eget nettsted.

Kommunen mener borettslaget ligger i et område der det har vist seg å være vanskelig å gjennomføre permanente tiltak for å gjøre området fritt for metangass.

