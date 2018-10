Tolga vedtok gransking

Vedtaket ble enstemmig fattet og det betyr at det nå skal gjennomføres en forvatlningsrevisjon for tjenesten for de funksjonshemmete.

– Vi er veldig opptatte av at vi er vårt ansvar bevisst. Vi skal komme til bunns i dette her, vi skal rydde opp. Som kontrollutvalglederen sa før i dag, selv om det kan virke som om vi er en kommune med «træl» akkurat nå, er vi en kommune med «tæl» som vil ta tak i dette, sa ordfører Ragnhild Aashaug under starten på møtet.