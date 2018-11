Fikk medhold ved tilsyn – sier opp jobben

– Jeg har ikke tillit til at ledelsen har evne og vilje til å rydde opp. Det gir liten mening å fortsette når ledelsen neglisjerer mine faglige råd. Hvis faglighet ikke betyr noe, blir det farlig for pasientene, noe tilsynsrapporten også viser, sier Olav Gunnar Ballo til Kommunal Rapport.

– Vi legene har gjentatte ganger advart om svikt i tjenestene, men blir ikke hørt. Alle våre innsigelser blir konsekvent neglisjert, og jeg som kommuneoverlege har ikke et eneste formalisert forum der jeg kan møte rådmannen, sier Ballo, som tidligere har vært stortingsrepresentant for SV i 12 år, hvorav ti år i helsekomiteen, og leder for Rettsmedisinsk institutt.