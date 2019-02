Høyre i Austevoll skroter Njåstads private hjertebarn

– Noen kan påstå at Høyre bør opp på barrikadene for privatisering, men dette er en rent praktisk beslutning, basert på oppgavene som vi skal løse framover og det som er best for våre innbyggere, sier ordfører Morten Storebø (H) i Austevoll til Kommunal Rapport.

Som den første kommunen i landet samlet Austevoll både sykehjemsdrift og hjemmebaserte tjenester i én kontrakt og privatiserte tjenesten i 2013.