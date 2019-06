Lunner gir oppreisning til voldsutsatt kvinne

– At kommunen nå tar ansvar er veldig bra. Oppreisningen betyr at kvinnen kan få et bedre liv med mer velferd, sier vergen til den fornærmede kvinnen, Rune Hellerud Petersen.

Både politiet, kommunerevisjonen og Lunner kommune har konkludert med at en funksjonshemmet kvinne ble utsatt for vold fra ansatte i et bofellesskap i 2014 og 2015. Volden bestod i slag med knyttneven i ansiktet, spark, dytting og blokkering av luftveiene på ulike måter. Både kvinnens verge og bistandsadvokat har beskrevet saken som rystende.