Tydelig beskjed fra Finnmark til helseministeren: – Situasjonen er uakseptabel

– Overtakelsen av luftambulansetjenesten har man hatt to år på å planlegge, og likevel står vi nå i en situasjon der man spiller rulett med innbyggerne i Finnmark. Dette er respektløst, og her har helsemyndighetene gjort en altfor dårlig jobb, sier Stine Akselsen (Ap), nestleder av regionrådet for Øst-Finnmark og ordfører i Lebesby.

Siden Babcock Scandinavian Air Ambulance (SAA) overtok driftsansvaret for ambulansefly 1. juli, har beredskapen i Nord-Norge vært svekket fordi pilotene må utføre pålagt trening etter vaktbytte de første ukene. Luftambulansetjenesten har satt inn tiltak for å holde beredskapen oppe, men kommunene i Finnmark mener at tiltakene ikke er tilstrekkelige for å sikre akseptabel beredskap.