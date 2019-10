Utvider ordningen med primærhelseteam

1. april 2018 startet et pilotprosjekt i ni kommuner der målet er å teste om primærhelseteam i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen. I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær om å gi pasienten bedre og tettere oppfølging.

Nå åpnes det opp for at flere legekontorer kan bli med i prøveordningen.