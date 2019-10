Høie om e-helseløsningene: Naturlig at kommunene bidrar

Etter at regjeringen denne uken fremmet sitt forslag til statsbudsjett, ønsker KS å rette fokus på budsjettets formulering om at både kommuner og regionale helseforetak «vil framover bli belastet for veksten i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene».

De nasjonale e-helseløsningene forvaltes av Direktoratet for e-helse, og omfatter e-resept, kjernejournal og helsenorge.no.