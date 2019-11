KS forsvarer én journalløsning for kommunene

Kommunene har i årevis etterlyst hjelp fra staten i arbeidet med et elektronisk journalsystem for de kommunale helse- og omsorgstjenestene som også kan kommunisere med spesialisthelsetjenesten. Derfor jublet mange da Direktoratet for e-helse sommeren 2018 lanserte én journalløsning og samhandlingsløsning (Akson) for kommunene.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2019 blir de hørt. Her foreslår regjeringen å bevilge 20 millioner kroner til forprosjekt og kvalitetssikring.