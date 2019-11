Leve hele livet-pris til Karmøy

Karmøy-ordfører Jarle Nilsen (Ap) hadde tidligere denne måneden gleden av å motta Leve hele livet-prisen for kommunens gode arbeid med eldrereformen med samme navn.

– Jeg er stolt over at vi får denne prisen, og vil takke alle ansatte som har jobbet målbevisst og godt over lang tid for at Karmøy skal være en god kommune å kunne leve hele livet i, sier ordføreren i en uttalelse på kommunens hjemmeside.