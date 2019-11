Oppretter tilsynssak etter drapsforsøket på Ringebu

– Fylkesmannen i Innlandet starter tilsynssak mot flere helsetjenester etter det angivelige drapsforsøket i Ringebu 30. oktober, der en person ble angrepet i Ringebu sentrum, skriver fylkesmannen i Innlandet på sine nettsider.

Onsdag 30. oktober ble en kvinne angrepet av en 20 år gammel mann i Ringebu sentrum, og mannen skal ha slått kvinnen i hodet med en øks. Kvinnen ble fraktet til sykehus for observasjon, og gjerningsmannen er siktet for drapsforsøk. Til politiet skal han ha uttalt at han hatt et ønske om å drepe noen.