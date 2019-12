Direktorat slår tilbake mot journalkritikk

– Av de omtrent 11 milliarder kronene som det er beregnet at Akson vil koste, vil omtrent 20–25 prosent gå til teknologi. Resten vil gå til innføring, opplæring, tilpasninger og modernisering av prosesser. Akson et løft for kommunesektoren. Det er ikke et gigantisk IKT-prosjekt, sa direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse på en pressefrokost som direktoratet og KS arrangerte i Oslo torsdag.

Direktoratet for e-helse lanserte sommeren 2018 én journalløsning og samhandlingsløsning (Akson) for kommunene. Jubelen var stor i Kommune-Norge, for de har i årevis etterlyst hjelp fra staten i arbeidet med et elektronisk journalsystem for de kommunale helse- og omsorgstjenestene som også kan kommunisere med spesialisthelsetjenesten.