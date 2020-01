Fylkesmannen er fortsatt ikke fornøyd med svarene fra Eidskog

– Vi så i svaret fra kommunen at det er behov for presiseringer, derfor skrev vi et nytt brev med en ny svarfrist, sier fylkeslege Harald Vallgårda i Innlandet.

Fylkesmannens tilsyn avdekket at Eidskog kommune ikke gjennomfører forsøk på gjenoppliving av pasienter på sykehjemmet, og konklusjonen var at dette er en lovstridig praksis. Kommunen fikk sju spørsmål Fylkesmannen ønsket svar på. I desember svarte kommunen, og her kommer det blant annet fram at kommunen ikke har gjort noen ytterligere tiltak etter at Fylkesmannen påpekte lovbruddet i september.