Avslørte lovstridig praksis: – En stor belastning for de ansatte og vårt omdømme

«Denne saken har været en stor belastning for kommunens helsetjeneste, våre ansatte og vårt omdømme», skriver virksomhetsleder Evy Anne Vestli Heggen i sitt svar til Fylkesmannen.

I vår ble Fylkesmannen varslet om et dødsfall ved Eidskog helsetun, og det ble igangsatt et tilsyn med sykehjemmet. Det ble avdekket at sykehjemmet har en muntlig rutine om ikke å gjennomføre forsøk på gjenopplivning, noe som er lovstridig.