Pensjon på anbud: Storebrand billigst, men tapte nye Øygarden

– Vi er fornøyd i den forstand at vi føler at vi er godt rustet til å ta denne konkurransen. Sannheten er at vi lurte på hvor vi stod, det var vår hovedmotivasjon for å delta. Nå vet vi det. Jeg er veldig ivrig og fornøyd med at vi nå vet at vi kan levere et godt tilbud til mange i Kommune-Norge, sier Jon Hippe, direktør for forretningsområdet offentlig sektor i Storebrand.

Fellesnemnda for nye Øygarden lukket dørene da spørsmålet om valg av ny leverandør for forsikret pensjonsløsning ble behandlet. Sakspapirene er unntatt offentlighet.