Blir matkommune – trenger kjendiskokk

Avtalen med Viestad, som trådte i kraft i 2017, ble nylig offentlig kjent etter at Ringsaker Blad fikk innsyn i den.

Avtalen har en ramme på 820.000 kr per år i fire år, og er inngått som en direkteanskaffelse.

Kommunen har vurdert at det er bare én leverandør i markedet som kan levere denne tjenesten, sier strategisjef Alf Thomassen til Ringsaker Blad.

Han viser til at Viestad har en særskilt erfaring og posisjon og en unik kompetanse som er helt vesentlig prosjektet, der målet er å gi Ringsaker en nasjonal posisjon som matkommune.

Regelen er at anskaffelser over 2 millioner kroner skal lyses ut på anbud i hele EØS-området, men det kan altså gjøres unntak for tjenester der det er bare én leverandør i markedet.

– Vurderingen er gjort av administrasjonen. Vi valgte å inngå avtalen direkte, og synes den er god, sier ordfører Anita Ihle Steen (Sp), som selv har signert på vegne av kommunen.

Matkommune med stor M

Viestads arbeid startet i fjor, og han har siden deltatt på mange møter – med bønder, næringsmiddelindustri, politikere – og på kulturarrangementer. Han har dessuten drevet kompetanseheving i skoler og barnehager, opplyser Steen.

Ringsaker er nemlig én av landets største landbrukskommuner og har både stor matproduksjon og næringsmiddelindustri. Nå ønsker de å bli kjent som «Matkommunen med stor M», som heter det i avtalen med Viestads selskap Omnivor AS.

Målet er både å tiltrekke seg flere turister, få merverdi ut av hytteturistene, gjøre kommunen mer attraktiv for næringslivet og for folk som vurderer å bosette seg der – og gjøre livet bedre for innbyggerne, heter det.

Konkrete oppgaver er videre å utvikle en matprofil for kommunen og å utgi en kokebok.

Opplegg for barn

I tillegg til dette prosjektet, har kommunen inngått avtale med Geitmyra matkultursenter for barn, en stiftelse basert i Oslo som Viestad tok initiativ til 2011.

Kommunen skal pusse opp en driftsbygning på Granerud gård i Brumunddal for 15 millioner kroner og framleie den til stiftelsen for drøyt 130.000 kroner i året. Her skal barn lære om landbruk, matproduksjon og matlaging. Også her er Andreas Viestad sentral, gjennom en avtale med stiftelsen.

– Vi vil synliggjøre matproduksjonen i Ringsaker og bli kjent som matkommune. Det vil bygge identitet og stolthet, og forhåpentlig også sikre arbeidsplasser og salg av lokale produkter, sier ordføreren.

Hun forteller at Viestad allerede har startet et samarbeid med sentralkjøkkenet som leverer mat til kommunens institusjoner, blant annet om bruk av lokale råvarer.

– Vi vil gi folk noe å snakke om rundt matbordet, sier Steen.