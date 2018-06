Ny gravepris til Kommunal Rapport

Avisa fikk også hederlig omtale for markedsarbeidet med å flytte inntekter fra papir til nett.

Lisa Rypeng er den journalisten som har jobbet mest med Lenvik-saken de siste årene. Hun sluttet og begynte i NRK Troms for en uke siden. Men journalist Hanne Wien og redaktør Ole Petter Pedersen var dansende til stede for å ta imot pris. De har vært de to som i størst grad har jobbet på dette prosjektet sammen med Rypeng.

Lenvik-saken handler om at kommunen tildelte en kontrakt om levering av helsetjenester til et firma som rådmannens sønn har vært involvert i. Firmaet er registrert innen fotobransjen og fikk inntekter på nær 15 millioner kroner som følge av avtalen, som siden har vært gjenstand for gransking. Kommunestyret vedtok tidligere i år å politianmelde hele saken, og den ligger nå til etterforskning hos teamet for økonomisk kriminalitet i Troms. Rådmannens stab inngikk kontrakten og sto for forlengelsene.

Fagpressejuryen med Anne Hafstad som juryleder uttaler:

«Gjennom et usedvanlig grundig arbeid med bruk av alle offentlig tilgjengelige kilder som DOFFIN, Brønnøysundregistrene, regnskaper, fakturaer, anbudsdokumenter, Kostra og mange flere er det avdekket forhold som ikke tåler dagens lys. Brudd på Lov om offentlige anskaffelses, habilitetsutfordringer og en samrøre mellom en rådmann og hennes sønn, offentlig og privat økonomi fører til store granskinger. Alt avslørt gjennom et imponerende graveprosjekt. Dette er gravejournalistikk av ypperste klasse.»

Markedspris

Markedssjef Fred Scharffenberg og produktsjef Sebastian Munch mottok hederlig omtale for arbeidet med å flytte inntekter fra papiravisa til nettaktiviten. Inntekter fra digital virksomhet står nå for nær halvparten av Kommunal Rapports samlete inntekter. De har også vært med på å øke de totale inntektene til Kommunal Rapport i en vanskelig tid for mediebransjen.