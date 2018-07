Fikk Kofa-smekk for nytt idrettsgulv

I april kunngjorde Risør kommune på Doffin at den ville kjøpe nytt sportsgulv til Risørhallen. Der het det blant annet at gulvet skulle være en prefabrikkert PVC-matte – eller tilsvarende. Gulvet Risør kommune til slutt valgte, måtte helles på i flere lag og herdes på stedet.

Brødrene Jakobsen AS, som tapte konkurransen, klaget kommunen inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Selskapet mente at gulvet Risør valgte, avvek vesentlig fra det kommunen ba om.