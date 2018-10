Satte for kort frist for å levere tilbud - ble felt i Kofa

I tillegg til kort frist mener klagenemnda at kommunen ikke burde gitt ut prisinformasjon før endelig tilbud forelå. Saken gjelder en konkurranse om kontrakt for å rive kommunal bygningsmasse. Pris skulle være eneste tildelingskriterium, og kommunen åpnet også for at den kunne gjennomføre forhandlinger med en eller flere av leverandørene. Kommunen fikk fire tilbud innen tilbudsfristen deriblant fra EN Entreprenør AS som senere sto for klagen til Kofa og Pefa Miljø AS som fikk oppdraget.

Etter utløpet av tilbudsfristen sendte kommunen ut en e-post med åpningsprotokollen til alle leverandørene. I denne protokollen ble det også oppgitt priser fra de innkomne tilbudene, riktignok i anonymisert form. Deretter ble de to nevnte firmaene spurt om å levere et revidert tilbud. Forespørselen ble sendt ut litt over klokken 12 en fredag med svarfrist innen klokka 15.00 samme dag. EN Entreprenør svarte at det opprinnelige tilbudet ble opprettholdt uten endringer, og oppdraget ble senere gitt til Pefa Miljø AS.