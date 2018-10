Slår tilbake mot varslet søksmål

For tre uker siden sendte advokat Jens Johan Hjort Lenvik kommune et varsel om søksmål på vegne av sin klient Bo og Bistand AS. Varselet kommer i kjølvannet av helsekjøpsaken, der Lenvik kommune tildelte millionoppdrag til et firma der rådmannens sønn var involvert.

Bo og Bistand AS mener at de ble urettmessig forbigått ved tre tilfeller, og har varslet at de vil kreve et større beløp i erstatning.