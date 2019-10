Må avlyse konkurranse etter navnesurr

Da Samordna innkjøp i Nordland utlyste en konkurranse om rammeavtale på bedriftshelsetjeneste i desember 2018, sto Bodø oppført som oppdragsgiver i kunngjøringens del 1. Det var lagt inn en lenke til Bodø kommunes nettsted under «nettsted oppdragsgiver» og «nettsted kjøperprofil».

I kontraktsgrunnlaget sto det at Bodø var vertskommune for innkjøpssamarbeidet, og at kontrakten gjaldt 13 mindre kommuner. Det var likevel forvirrende, mente både leverandøren som tapte konkurransen, og et annet firma som lot være å gi tilbud fordi de ikke oppfattet hvilke kommuner kontrakten gjaldt.