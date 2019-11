Fjaler får pepper for krav i anbudskonkurranse

I september 2017 utlyste Fjaler en åpen tilbudskonkurranse for totalentreprise på tilrettelegging av miniatyrskytebane, lager og ombygging av fellesareal i Fjalerhallen. I konkurransegrunnlaget sto det at Fjaler krevde godkjenning i tiltaksklasse 2, og at det skulle dokumenteres med kopi av godkjenninger fra Direktoratet for byggkvalitet.

Det hadde Fjaler ikke lov til, konstaterer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Nå har Kofa felt kommunen for å ha brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å sette opp et ulovlig kvalifikasjonskrav.