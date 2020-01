KS krever innflytelse på nasjonale e-helseløsninger

13. januar leverte KS innspill til direktoratet der ett av premissene er at «det skal legges til rette for at kommunene har medbestemmelse og reell innflytelse ved prioritering og utvikling av nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter.»

Akson innebærer et felles samhandlingssystem i helsevesenet og én felles pasientjournalløsning for virksomheter i opptil 291 kommuner.