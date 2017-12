– Ble ikke utsatt for gjengjeldelse

I innstillingen går rådmann Tone Marie Nybø Solheim fri for all kritikk. Holvik får ikke medhold i at noen av hendelsene han har beskrevet som gjengjeldelse, er gjengjeldelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Holvik, som er spesialrådgiver direkte underlagt rådmannen, varslet om ulovlige innkjøp av helsetjenester i april i fjor. Granskingen som fulgte avdekket slike innkjøp for ca. 100 millioner kroner i perioden 2012–2016, hvorav over 30 millioner gjaldt kjøp fra et firma der eieren er svigerinnen til daværende assisterende kommunalsjef for helse og omsorg.