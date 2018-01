Misfornøyd med kommunens tilbud

I desember ble Holviks krav om erstatning for gjengjeldelse avslått av kommunestyret, begrunnet med at han ikke skal ha blitt utsatt for gjengjeldelse som følge av varslingen.

Setterådmann Tron Bamrud fikk samtidig fullmakt til å inngå avtale med Holvik om et passende beløp til dekning av advokatutgiftene han har hatt i forbindelse med saken. Avtalen skal godkjennes av formannskapet.