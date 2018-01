Påstand om fire års fengsel i korrupsjonssak

Aktor Anne Kristine Stoltz Wennersten holdt sin prosedyre i saken mot de to byggesaksbehandlerne tirsdag. Der la hun også ned påstand om inndragning av nesten 1,3 millioner kroner fra de to tiltalte, skriver Drammens Tidende.

Begge saksbehandlerne er tiltalt for grov korrupsjon. For den 59 år gamle kvinnen er det snakk om rundt dobbelt så mange tilfeller som det den 46 år gamle mannen er tiltalt for, skriver avisen. Kvinnen er også tiltalt for 20 tilfeller av forfalskning.

– Kynisk misbruk av andre mennesker for å oppnå det man vil, var en av karakteristikkene Wennersten brukte i prosedyren.

– Vi er ikke enige i premissene, men en slik påstand var vi forberedt på, sier advokat Mette Yvonne Larsen, som er forsvarer for 46-åringen. Den 59 år gamle kvinnens forsvarer har ingen kommentar til påstanden.

Torsdag skal de to forsvarerne holde sine prosedyrer.

