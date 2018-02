Eksrådmann går til retten med etterlønnskrav

Heidi Vildskog sa selv opp som rådmann og sluttet i kommunen i juli i fjor for å begynne i et toårig engasjement som direktør i Tollregion Øst-Norge. Da hun sluttet, fremmet hun krav om 18 måneders etterlønn, samt 95.000 kroner i studiestøtte, som hun mener hun har krav på i henhold til arbeidsavtalen fordi kommunen går inn i en sammenslåing.

Spydeberg skal slå seg sammen med fire nabokommuner i 2020, men avviste likevel Vildskogs krav, også de under henvisning til arbeidsavtalen. Her heter det at etterlønn forutsetter at hun sto i stillingen fram til rådmannen i den nye kommunen var «identifisert».