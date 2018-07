Får fortsette sykehjemsanbud

Striden gjelder et anbud som omfatter avtaler for tre til fem sykehjem med en samlet verdi beregnet til mer enn 6 milliarder kroner. Avtalene skal gjelde inntil 400 nye sykehjemsplasser hvor det inngår 30 års leieavtaler for sykehjemsbyggene, driften av disse byggene og åtte års avtaler om selve sykehjemsdriften.

Kravet om midlertidig forføyning for å stoppe anbudskonkurransen kom fra selskapet PRK Helse AS som ikke fikk delta i anbudskonkurransen fordi kommunen mente selskapet ikke var en «ideell aktør» og heller ikke hadde «god gjennomføringsevne».