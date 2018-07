Rådmann krevde nesten to millioner i etterlønn - fikk null

Tidligere rådmann Heidi Vildskog i Spydeberg har ikke rett på etterlønn. Det har Heggen og Frøland tingrett kommet til etter at Vildskog stevnet kommunen og krevde i underkant av 2 millioner kroner i etterlønn og studiestøtte.

Spydeberg skal sammen med Askim, Eidsberg, Hobøl og Trøgstad slå seg sammen til Indre Østfold kommune fra 1. januar 2020. Vildskog hadde som en del av sin arbeidsavtale et punkt om etterlønn knyttet til kommunereformen. Her heter det blant annet at: