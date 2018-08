Vurderer anke i brøytesak

Tildelingen av kontrakten for brøyting i Skjervøy har vist seg ikke å bli en enkel sak. Etter først å ha utlyst og avlyst to anbudskonkurranser i 2017 ble det 6. september i fjor kunngjort en konkurranse om vintervedlikehold av de kommunale veiene i Skjervøy. Konkurransen omfattet flere roder og delkontrakter, og striden handler om tettstedet Skjervøy, heter det i en nylig avsagt dom fra Nord-Troms tingrett.

I november 2017 fikk Skjervøy Park og Anleggsservice AS, med eksordfører Roy Waage i spissen, kontrakten. Konkurrenten Hofsøy Mekaniske AS var ikke enig i avgjørelsen og fikk medhold av Nord-Troms tingrett i kravet om en midlertidig forføyning. Her ble det lagt ned forbud mot å inngå kontrakt mellom kommunen og Skjervøy Park og Anleggsservice. Forbudet skulle gjelde inntil det forelå en rettskraftig avgjørelse om tildelingen var lovlig eller ikke.