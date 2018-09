Retten stoppet kontraktstildeling

Selskapene Seniorstøtten AS og Gråstein Seniorservice AS ble avvist fra en konkurranse Drammen kommune holder om å gi praktisk bistand til eldre og syke som etter vedtak fra kommunen, har fått innvilget hjelp til rengjøring i hjemmet, innkjøp av dagligvarer og liknende tjenester. Konkurransen de to selskapene ville være med i, er en konkurranse om konsesjon for å kunne tilby slike praktiske tjenester.

Konsesjonskontrakten har en estimert verdi på ca. 14,5 millioner kroner, heter det i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.