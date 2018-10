Hjelpepleier fikk sparken – retten ga henne jobben tilbake

Hjelpepleieren ble ansatt i en deltidsstilling i Kongsberg i 2012 og vel to år senere fikk hun en advarsel med bakgrunn i klager fra pasienter og kolleger som ikke var fornøyd med oppførselen hennes. Klagene skal ha gått på at hjelpepleieren opptrådte respektløst overfor pasienter, og ansatte mente hun «tok mye plass» og gikk til «angrep» på kolleger.

Også i tiden etter at advarselen ble gitt, mottok kommunen klager fra pasienter og ansatte som reagerte på hjelpepleierens væremåte. I 2017 kalte kommunen inn til drøftingsmøte og ga hjelpepleieren tilbud om en sluttavtale. Partene ble ikke enige, og etter nok et drøftingsmøte vedtok kommunen å si opp hjelpepleieren. Hjelpepleieren gikk så til sak mot Kongsberg kommune for å få kjent oppsigelsen ugyldig.