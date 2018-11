Nådde ikke fram med anke til Høyesterett

Striden står om en såkalt midlertidig forføyning i en anbudssak hvor Drammen kommune avviste to tilbydere, Seniorstøtten AS og Gråstein Seniorservice AS. De to firmaene ba i april Drammen tingrett om en midlertidig forføyning mot Drammen kommune.

Det fikk de, og i forføyningen heter det at «Drammen kommune forbys å tildele kontrakt i konkurranse om ‘brukervalg praktisk bistand i form av rengjøring og innkjøp av dagligvarer’, inntil det er rettskraftig avgjort om beslutningen om å avvise Seniorstøtten AS og Gråstein Seniorservice AS, skal settes til side».