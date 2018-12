Lovendringer for kommunene fra 2019

Med et nytt år trer en rekke endringer i lover og forskrifter i kraft. Her er endringene som er mest relevante for kommunesektoren.

Stortinget vedtok ny kommunelov i juni, og 20. desember bestemte regjeringen at størstedelen av loven skal tre i kraft når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres etter valget til høsten.