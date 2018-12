Oppsagt lærer vant i to rettsinstanser

Læreren som jobbet ved en barneskole, ble sagt opp fordi kommunen mente mannen ved fire tilfeller hadde gått over grensen for en lærers adgang til bruk av fysisk makt overfor elever. I tillegg viste kommunen til at det var benyttet kollektiv avstraffelse og at læreren ble oppfattet som streng. Kommunen mente lærerens handlinger var uakseptable, slik at kommunen ikke lenger hadde tillit til han som lærer.

Læreren selv mente at håndteringen av elevene var innenfor rammen av det forsvarlige ut fra de konkrete omstendighetene. Han saksøkte kommunen og krevde at oppsigelsen skulle kjennes ugyldig.