Nemnd: Skolen diskriminerte ikke lærer i håndhilse-saken

I nemndas rykende ferske avgjørelse slår flertallet fast at Oslo-skolen ikke diskriminerte vikarlæreren da skolen ikke forlenget hans vikariat som følge av at han ikke ønsket å håndhilse på kvinner.

– Dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, uttaler nemndleder i saken, Ivar Danielsen, i en pressemelding.