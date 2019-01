Felt i Kofa etter datotabbe

Nordreisa kommune trengte brøytebil og utlyste i juni 2017 konkurranse for leie eller leasing av en lastebil egnet til formålet. Verdien på kontrakten ble beregnet til nesten 1,8 millioner kroner.

Innen tilbudsfristen fikk kommunen inn ett tilbud og kontrakt ble inngått. Men en annen leverandør av lastebiler reagerte og klagde konkurransen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Denne leverandøren mente kommunen hadde brutt regelverket ved at datoen for å levere tilbud var endret slik at de ikke fikk anledning til å delta i konkurransen. Klageren oppgir at de ikke hadde fått noen beskjed om denne endringen, på tross av at de hadde meldt interesse for å delta i konkurransen.