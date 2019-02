54-åring dømt for grov korrupsjon i byggesak

Mannen som nå er dømt, inngår i sakskomplekset mot to ansatte ved byggesaksavdelingen i Drammen kommune. 54-åringen er dømt for å ha avtalt å betale en av dem, en kvinnelig saksbehandler, for bistand i forbindelse med fem søknadsprosesser om ombygging.

Mannen har ifølge dommen tilbudt byggesaksbehandleren 305.000 kroner totalt for disse fem søknadsbehandlingene, og han hadde betalt henne i alt 230.000 kroner på det tidspunkt hvor hun ble pågrepet. Retten mener det er klart at mannen ved alle disse anledningene visste at han tilbød og betalte en som jobbet med byggesaker i Drammen kommune penger for å forberede søknaden hans.