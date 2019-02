Fikk medhold i beslutning om å avlyse konkurranse

Det var tilbake i 2016 at Volda kommune vedtok å gjennomføre et energispareprogram for kommunale bygg, og kommunen ønsket også en innvendig og utvendig oppgradering av Ivar Aasen-bygget som kommunen eier. I tillegg ønsket man å bygge en ny tredje etasje på bygget. Det er Høgskulen i Volda som holder til i bygget.

I november 2016 ble Prosjektbygg AS tildelt kontrakten, men i februar året etter sendte kommunen brev til Prosjektbygg hvor de skrev at konkurransen var avlyst fordi forutsetningene for prosjektet var betydelig endret og at grunnlaget for å inngå kontrakt ikke lenger var til stede. Prosjektbygg tok ut stevning i april 2017, men tapte saken da den var oppe i Søre Sunnmøre tingrett i mars 2018. Prosjektbygg anket og anken er nå behandlet av Frostating lagmannsrett.