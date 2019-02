Krevde 10 mill. fra rådgiveren, men fikk ingenting

Borgarting lagmannsrett har under tvil kommet til at rådgivingen fra Rambøll om risiko knyttet til dårlig vær var mangelfull, uaktsom, og ikke i tråd med kravet til faglig forsvarlig handlemåte. Men samtidig mener retten at renovasjonsselskapet klagde for seint og at Rambøll derfor ikke er pliktig til å betale erstatning.

Dommen falt 4. februar.