Mener forslag til vergemålslov ikke går langt nok

– Lovendringen rokker ikke med det faktum at vergemålsloven fortsatt bryter med FN-konvensjonen om selvbestemmelse, sier senior kommunikasjonsrådgiver Hans Hjellemo i Uloba til Kommunal Rapport.

Uloba er et samvirke for og av funksjonshemmede som har borgerstyrt personlig assistanse, og de har levert et høringsinnspill til regjeringens forslag om å endre vergemålsloven. Lovendringsforslaget legger blant annet mer vekt på at det ikke skal etableres et vergemål, hvis personen det dreier seg om motsetter seg dette. Siden høsten 2017 har denne lovforståelsen blitt praktisert, men Uloba mener at den fortsatt bryter FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).