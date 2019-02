Tapte krav om å få dekket utgifter til privat avlastning

I tingretten vant foreldrene fram med et krav på 1,2 millioner kroner for å få dekket utgifter de hadde hatt i forbindelse med kjøp av private avlastningstjenester fra august 2016 til februar 2017. Men lagmannsretten har kommet til et annet resultat, og sier kommunen ikke er erstatningspliktig.

Den funksjonshemmede gutten har en psykisk utviklingshemming, i tillegg til autisme og epilepsi. Foreldrene har mottatt hjelp fra kommunen i form av avlastning. I desember 2015 søkte foreldrene om utvidet avlastning og endring av avlastningstilbudet for sønnen til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Snaut en måned senere sendte foreldrene en bekymringsmelding til kommunen, hvor de mente at sønnen hadde for mange arenaer og personer å forholde seg til. Gutten hadde høsten 2015 begynt på en videregående skole, og foreldrene fikk avlastning fra kommunen og et privat selskap.