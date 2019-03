Ber om at fjelloven skal gjelde i Nordland og Troms

I høringsrunden om innføring av ny fjellov er det flere kommuner som gir uttrykk for at statsgrunn også i Nordland og Troms bør omfattes av virkeområdet til en ny fjellov, men det legger lovforslaget ikke opp til.

I dag er det slik at fjellovens virkeområde er statsallmenninger i Sør- og Midt-Norge. Staten eier også grunn i Nordland og Troms men denne er ikke underlagt fjelloven. Statskog SF som forvalter eierskapet på vegne at staten, oppgir at det 27 millioner dekar med statsgrunn i Nordland og Troms, mens det er 26 millioner dekar med statsgrunn i statsallmenning i Sør- og Midt-Norge.