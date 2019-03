Tapte anke i millionsøksmål

Først betalte Balsfjord 2,8 millioner til et privat omsorgsfirma for en bruker de ikke hadde ansvar for. Så ble de dømt i tingretten til å betale firmaet ytterligere 2,5 millioner. Nå har kommunen tapt ankesaken i Hålogaland lagmannsrett, og må dekke BUPA AS’ sakskostnader på vel 100.000 kroner.

Dommen falt 6. mars.