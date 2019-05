Askim vant fram mot entreprenør

Entreprenøren, Per Bekkevold AS, mente at deres tilbud i anbudskonkurransen om bygging av ny barnehage ble uriktig avvist av kommunen, og entreprenøren krevde derfor inntil 2,9 millioner kroner i erstatning.

Heggen og Frøland tingrett frifant kommunen i februar i 2018, og nå har Borgarting lagmannsrett kommet til samme resultat i ankesaken.