Bernt svarer: Når kommunestyret er konstituert, har det overtatt styringen

SPØRSMÅL: I lovkommentarene (Gyldendal Rettsdata) til inndelingslova har du i note 213 skrevet følgende: «kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon fra konstitueringen (kommunelovens. § 17 nr. 3 første punktum), men kan bare treffe materielle vedtak med virkning fra sammenslåingen er gjennomført …»

Mitt spørsmål er om du med dette har ment at kommunestyret før sammenslåingstidspunktet kan treffe materielle vedtak, men hvor man sier at virkningstidspunktet for vedtaket blir etter sammenslåing, eller om det først er etter sammenslåingstidspunktet det kan treffes materielle vedtak som da har virkning.