Hjelpepleier dømt til fengsel for underslag

Den siktede 21-åringen ga en uforbeholden tilståelse i retten da saken var oppe i Kongsberg og Eiker tingrett.

Hjelpepleieren var ansatt ved et bofellesskap og hadde gjennom dette disposisjonsrett over to av beboernes bankkort. Fra det ene bankkortet skal hun ifølge siktelsen har tatt ut i underkant av 18.000 kroner til egne private kjøp og kontantuttak. Fra det andre kortet skal hun ha tatt ut nesten 16.000 kroner til eget forbruk.