Lagmannsretten refser Oslo for behandling av deltidsansatt

I en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett virker retten å ha lite til overs for hvordan Oslo kommune har behandlet en deltidsansatt kvinnelig barnehagearbeider. Kvinnen synes ikke å ha fått det vern hun burde ha hatt i henhold til arbeidsmiljøloven gjennom den måten hun har blitt tildelt ekstraoppdrag, fremgår det av dommen.

Kvinnen har siden 2014 hatt en 30 prosent fast stilling som barnehagemedarbeider. I tillegg til dette har hun vært ansatt i et bemanningsbyrå og vært innleid av kommunen for å jobbe som barnehagemedarbeider utover den deltidsstillingen som hun allerede hadde. I mars 2016 krevde kvinnen å få utvidet stillingsprosenten sin slik at stillingsprosenten tilsvarte det faktiske arbeidet hun hadde gjort for kommunen og bemanningsbyrået til sammen. Hun hadde ikke jobbet ekstra av betydning for kommunen, merarbeidet besto i de oppdragene hun hadde gjort som innleid arbeidstaker via bemanningsbyrået.